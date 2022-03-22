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السعودية تعلن عودة الاعتكاف بالحرمين بشروط
من الحرم المكي
22 مارس 2022 17:45
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، عودة الاعتكاف بالحرمين.
وقال السديس في بيان صحفي اليوم: «نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً».
وحددت الرئاسة العامة، في وقت سابق، مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها وجميع ساحات المسجد الحرام، مؤكدة على المصلين الالتزام وارتداء الكمامة.
وأشارت إلى تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف، حيث اعتمدت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.
وكان نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط أعلن الليلة الماضية أن «العمرة مفتوحة، ولا توجد أعداد محددة للقادمين من خارج الأراضي السعودية وستكون الأعداد اليومية حسب الطاقة الاستيعابية للحرم».
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، أمس الاثنين أنَّ الدراسات قائمة لتحديد أعداد حجاج هذا العام، مشيراً إلى أن تحديد الأعداد، سيكون بناء على التأكد من مأمونية الحج وسلامة الحجاج.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الحج والعمرة
السعودية
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