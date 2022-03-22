«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً جديداً بشأن «كورونا»
فريق طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
22 مارس 2022 17:23
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جديداً إلى العديد من الدول بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد. وحذرت المنظمة من رفع مفاجئ للإجراءات الاحترازية الضرورية لمكافحة تفشي المرض. وأعلنت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أن عدداً من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت «فجأة» تدابير مكافحة «كوفيد-19» وتجد نفسها تواجه مجدّداً ارتفاعاً واضحاً في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحوّرة «أوميكرون» المسمّاة «بي ايه.2» (BA.2). وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، إنه «متيقظ» للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى «متفائلاً». في الوقت الحالي، عدد الاصابات بكوفيد آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، وفقًا للمنظمة. وأوضح كلوغه أن «الدول التي نشهد فيها زيادة ملحوظة هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا». واعتبر المسؤول أن «هذه الدول رفعت فجأة القيود». وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة انخفض في أوروبا بعد أن بلغ ذروته في أواخر يناير، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع مارس الجاري. وعزا علماء الأوبئة هذا الارتفاع إلى هيمنة النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون «بي ايه.2» (BA.2)، وهي أكثر عدوى بنسبة 30 % ولكن ليست أكثر خطورة من سابقتها (BA.1) على مدى الأيام السبعة الماضية، سجل أكثر من 5,1 مليون إصابة جديدة و12496 حالة وفاة في الدول التابعة للفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. بذلك، يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى حوالى 194,4 مليون والوفيات إلى أكثر من 1,92 مليون. لم تنته الموجة الخامسة في أوروبا ويعود السبب في ذلك، بحسب الخبراء، إلى «إهمال» في سائر أنحاء أوروبا. وقال كلوغه «أنا متفائل الآن لكنني يقظ». وفي إشارة إيجابية، قال «هناك قدر كبير من المناعة (...) سواء كان ذلك بفضل التطعيم أو الإصابة» ثم «سينقضي الشتاء، وسيقل تجمع الناس في الأماكن المغلقة». وأشار كلوغه إلى أن المتحورة أوميكرون «أقل حدة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعة معززة» حتى وإن «كان المرض لا يزال فتاكاً في البلدان ذات التطعيم المنخفض». وأضاف «سنضطر إلى التعايش مع كوفيد لبعض الوقت، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التخلص من الوباء».