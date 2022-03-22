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الروسي الفائز بنوبل يتبرع بجائزته للاجئين الأوكرانيين
الصحفي الروسي دميتري موراتوف
22 مارس 2022 17:21

قال الصحفي الروسي دميتري موراتوف، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي مناصفة مع صحفية أخرى، اليوم الثلاثاء إنه سيتبرع بميداليته لبيعها في مزاد علني لجمع الأموال للاجئين الأوكرانيين.

وقال موراتيف: «قررت أنا وصحيفة نوفايا جازيتا التبرع بميدالية جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لتمويل اللاجئين الأوكرانيين... يوجد بالفعل أكثر من عشرة ملايين لاجئ. أطلب من بيوت المزادات الاستجابة وطرح هذه الجائزة العالمية للبيع في المزاد».

وأضاف موراتوف و(نوفايا جازيتا) إن هناك خمسة أشياء يجب القيام بها على الفور «وقف القتال وتبادل الأسرى والإفراج عن جثث القتلى وتوفير ممرات إنسانية ومساعدات ودعم للاجئين».

كان موراتوف، الذي تقاسم الجائزة مع الفلبينية ماريا ريسا المؤسس المشارك لموقع (رابلر) الإخباري، قد أهدى جائزة نوبل العام الماضي لستة من صحفيي (نوفايا جازيتا) لقوا حتفهم بسبب عملهم.

المصدر: آ ف ب
روسيا
نوبل للسلام
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