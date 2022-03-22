الصين تبحث عن ضحايا «الكارثة» التي شهدتها البلاد لأول مرة منذ 12 عاماً
من حطام الطائرة
22 مارس 2022 15:26
قامت فرق الإنقاذ بتمشيط منحدرات جبلية تكسوها الغابات الكثيفة في جنوب الصين اليوم الثلاثاء بحثاً عن ضحايا وتسجيلات بيانات طائرة تشاينا إيسترن التي تحطمت أمس وعلى متنها 132 شخصاً. وتناثرت أجزاء من الطائرة، وهي من طراز بوينج 800-737 بين الأشجار التي أحرقتها النيران بعد وقوع أول حادث تحطم لطائرة تجارية صينية منذ عام 2010. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنه شوهدت أيضا بقايا محترقة لبطاقات هوية وحافظات نقود. وكانت الطائرة متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغشي عاصمة إقليم قوانغدونغ عندما هوت فجأة من ارتفاع التحليق، وتحطمت في جبال قوانغشي قبل أقل من ساعة من موعد هبوطها المقرر. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنه ليس من المستبعد مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة واصفة الوضع بأنه «قاتم». وأضافت أن الجبال تحيط بموقع التحطم من ثلاث جهات، ولا يوجد سوى ممر واحد صغير يتيح الوصول إليه. وتشير توقعات الأرصاد إلى هطول أمطار في المنطقة هذا الأسبوع. وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي حفارات تشق طريقها إلى الموقع اليوم. وفي وقت سابق أظهرت لقطات مصورة من صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرسمية في البلاد، فرق البحث والإنقاذ وقوات أمن وهم يتسلقون التلال المغطاة بالأشجار ويضعون علامات في أي مكان يعثرون فيه على الحطام. وذكر التلفزيون الرسمي أن فريق تحقيق أرسله مجلس الوزراء سيقدم تفاصيل عن جهود البحث والإنقاذ والمساعي الرامية للعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة في مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم. ومن شأن العثور على مسجل الصوت لقمرة القيادة أن يكشف عن السبب وراء وقوع الحادث.