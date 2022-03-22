مشاهد جديدة لـ«كارثة» طائرة الركاب الصينية

تتوالى أزمات شركة بوينغ الأكثر مبيعاً في العالم، منذ أكثر من عامين بعد عدة حوادث مميتة، أحدثها سقوط طائرة من طراز بوينغ-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين كانت تقل 132 شخصاً الاثنين في جنوب غرب الصين.
وبعد أكثر من 18 ساعة من فقدان الاتصال بها لأول مرة، أكدت الصين اليوم الثلاثاء، مقتل كافة الركاب الـ 132 الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الشرقية التي تحطمت أمس جنوبي البلاد.
وقال مركز مراقبة الحركية الجوية: إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 وتعمل منذ 7 سنوات، سقطت فجأة من ارتفاع أكثر من 8 آلاف متر أمس الاثنين، دون أن ينجو منها أحد، وفق تقرير نشره موقع العربية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة NVS للطيران والتحليل في الصين والعالم، بـ15 ثانية، سقوطاً صاروخياً للطائرة على الأرض، وتحديداً بين الغابات، فيما يعتبر أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاماً.في حين أظهرت بيانات FlightRadar24 أن الطائرة سقطت من ارتفاعها المبحر البالغ 8840 متراً إلى 900م، فوق مستوى سطح البحر في دقيقتين و15 ثانية. وقالت إنه هبوط عمودي سريع تقريباً بأكثر من 840 كيلومتراً في الساعة، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في غضون دقيقة ونصف من الخطأ الذي حدث، دون تحديد ماهيته. يشار إلى أن الطائرة كانت أقلعت بعد ظهر الاثنين، بالتوقيت المحلي، من مدينة كونمينغ جنوب غرب البلاد في طريقها إلى كانتون على مسافة حوالي 1300 كيلومتر. وذكرت إدارة الطيران المدني أن الطائرة فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي الجبلية ثم تحطمت، وقتلت 123 راكباً و9 من طاقمها. تجدر الإشارة إلى أن معلومات أفادت بأن القرويين هم أول من وصل إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية التقطت صوراً لما حدث، حصلت عليها ناسا.