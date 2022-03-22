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عربي ودولي
الخارجية السعودية: تصعيد الحوثيين يهدد أمن المنطقة
فيصل بن فرحان
22 مارس 2022 14:16

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمر فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تهديداتهم للملاحة الدولية.

وقال في كلمة خلال اجتماع وزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، إن تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة أجمع، ويعكس تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للحل السياسي.

يشار إلى أن انتهاكات الحوثيين كانت تصاعدت خلال اليومين الماضيين، إذ طالت منشآت مدنية وأخرى نفطية في السعودية.

ورأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي التي ترأسها المملكة، وتستضيفهما عاصمة جمهورية باكستان إسلام أباد.

وألقى سمو وزير الخارجية كلمة المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي للدورة الـ 14، حيث أعرب في مستهلها عن جزيل شكره لجمهورية باكستان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، راجياً لها التوفيق والسداد خلال رئاستها للدورة الحالية.

 

 

المصدر: وكالات
السعودية
الحوثيين
باكستان
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