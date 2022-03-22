اليابان تنهي حالة الطوارئ المفروضة في 18 مقاطعة

أنهت اليابان، اليوم الثلاثاء، شبه حالة الطوارئ المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في 18 مقاطعة تشمل طوكيو وأوساكا، في ظل انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

ولكن هناك مخاوف من إمكانية ارتفاع حالات الإصابة مجدداً بسبب المتحور الفرعي من أوميكرون، وزيادة حركة المواطنين المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة جابان توداي، أن الحكومة قررت رسمياً الخميس الماضي إلغاء شبه حالة الطوارئ بناء على معايير جديدة، تشمل السماح بإنهاء هذه الحالة إذا كان من المتوقع تراجع الضغط على نظام الرعاية الصحية على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة.

ويشار إلى أنه منذ بداية هذا العام، تم فرض شبه حالة الطوارئ، التي تتيح لحكام المدن مطالبة المطاعم والمقاهي بالإغلاق مبكراً، في 36 مقاطعة من بين 47 مقاطعة.