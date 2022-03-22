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أستراليا تقدم 63 مليون دولار لأبحاث حماية الحاجز المرجاني
أستراليا تقدم 63 مليون دولار لأبحاث حماية الحاجز المرجاني
22 مارس 2022 12:15

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعهدت بتقديم 63 مليون دولار أسترالي للبنية التحتية العلمية والبحثية للمساعدة في حماية الحاجز المرجاني العظيم.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان حكومي: «قيادة أستراليا في إدارة الشعاب المرجانية وعلوم الشعاب المرجانية لا يفوقها أحد، سوف يضمن هذا الاستثمار الجديد استمرارنا في الريادة».
وسوف تدعم حزمة التمويل بشكل كبير القدرات العلمية للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، الذي يجري دراسات مستمرة بشأن الحاجز المرجاني العظيم منذ 35 عاماً.
وأضاف موريسون أن الاستثمار سوف يتيح لخبراء العلوم البحرية الأستراليين نقل أبحاثهم «إلى المستوى التالي».
وواجه موريسون، وهو مؤيد قديم لاستخدام الفحم، انتقادات بسبب سياساته المتعلقة بتغير المناخ. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد وصف أستراليا أمس الاثنين بأنها «معوق»، بعد أن رفض رئيس الوزراء الأسترالي تعزيز هدف البلاد لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وتوجد حالياً بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في أستراليا لتقييم جهود الحكومة الاتحادية لحماية الحاجز المرجاني العظيم من تغير المناخ والتهديدات الأخرى.يقع الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، ويمتد على أكثر من 340 ألف كيلومتر مربع، ويمكن رؤيته بالعين المجردة من الفضاء.

 

المصدر: د ب أ
الشعاب المرجانية
الحاجز المرجاني العظيم
الحاجز المرجاني
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