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إندونيسيا تلغي قواعد الحجر الصحي
زوار يسيرون بعد وصولهم مطار سوكارنو هاتا
22 مارس 2022 11:46
أعلنت وزارة السياحة الاندونيسية اليوم الثلاثاء إلغاء قواعد الحجر الصحي للمسافرين القادمين للبلاد، وذلك عقب تجربة ناجحة في جزيرة بالي.
وقال وزير السياحة ساندياجا أونو في بيان إنه تم توسيع خطة السفر بدون الخضوع للحجر الصحي لتشمل جميع أنحاء إندونيسيا، وذلك بفضل الالتزام ببروتوكولات الصحة وانخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أنه يتعين على المسافرين فقط إظهار نتيجة اختبار تظهر سلبية إصابتهم بالفيروس، مضيفا أنه سوف يتم الافصاح عن قواعد جديدة في وقت لاحق من اليوم.
وأشار الوزير إلى أن يحق للزائرين القادمين من 43 دولة الحصول على تأشيرة دخول لدى الوصول لبالي، مقارنة بـ 23 دولة في السابق.
وكانت إندونيسيا قد ألغت قواعد الحجر الصحي في بالي في السابع من مارس الجاري.
وكانت إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 270 مليون نسمة، قد سجلت نحو 6 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 153 ألف حالة وفاة.
المصدر: د ب أ
إندونيسيا
السفر
الحجر الصحي
بالي
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