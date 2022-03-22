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زيلينسكي يشدد على الحاجة إلى "عقد لقاء" مع بوتين
زيلينسكي يشدد على الحاجة إلى "عقد لقاء" مع بوتين
22 مارس 2022 09:51

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري "باعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تماماً ما هم مستعدّون لفعله من أجل وقف الحرب".
وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق أنّه "بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب" داعياً إلى عقد قمة مع بوتين، لكنّ تصريحاته الاثنين حملت طابع الإلحاح الشديد.
وجرى عقد العديد من جلسات المفاوضات الأوكرانية الروسية منذ بدء الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينكسي
بوتين
أوكرانيا
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