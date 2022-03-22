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لا ناجين من حادثة سقوط طائرة الركاب في الصين
ضباط الشرطة شبه العسكرية يعملون في الموقع الذي تحطمت فيه طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الصينية
22 مارس 2022 09:35
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الثلاثاء أنه لم يتم العثور على ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية
الشرقية التي تحطمت وعلى متنها 132 شخصاً في جنوبي الصين.
وعُثر على حطام الطائرة ولكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني، بعد نحو 18 ساعة من تحطم الطائرة.
وشارك عدة مئات من عمال الإطفاء والإنقاذ في جهود البحث. وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 وتعمل منذ سبع سنوات فجأة من ارتفاع أكثر من ثمانية آلاف متر يوم الاثنين، حسبما ذكرت مراقبة الحركة
الجوية.
وكان على متن الطائرة 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم، جميعهم مواطنون صينيون، مما يجعل هذا أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاما.
المصدر: وكالات
الصين
تحطم طائرة
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