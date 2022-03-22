اليوم 09:36
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
تلميذ يقتل سيدتين في مدرسة ويتصل بالشرطة
تلميذ يقتل سيدتين في مدرسة ويتصل بالشرطة
22 مارس 2022 09:37

أعلنت الشرطة السويدية أنّ امرأتين قتلتا في هجوم بسلاح أبيض وقع الاثنين في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو  ويشتبه بأنّ منفّذه تلميذ يبلغ من العمر 18 عاماً تمّ توقيفه. 
وقالت الشرطة في بيان إنّ المرأتين اللتين تبلغان من العمر حوالي 50 عاماً "كانتا موظفتين في مدرسة" ثانوية تدعى "مالمو لاتين". وتقع هذه المدرسة في وسط مالمو، ثالث كبرى مدن البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ القاتل اتّصل بنفسه بالشرطة لإبلاغه بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.
ووفقاً لوسائل إعلام سويدية فإنّ الشاب كان مسلّحاً بسكين وفأس.
وقالت الشرطة إنّها أوقفت التلميذ بدون صعوبة بعيد وصول أول دورية إلى المدرسة. 
ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

المصدر: وكالات
السويد
آخر الأخبار
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©