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حظر فيسبوك وانستغرام في روسيا
حظر فيسبوك وانستغرام في روسيا
22 مارس 2022 08:32

أفادت وكالات الأنباء الروسية أن محكمة في موسكو حظرت الإثنين موقعي فيسبوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي في روسيا معتبرة أنهما يقومان بأنشطة "متطرفة".
وقالت المحكمة في رسالة على تطبيق تلغرام "قبلت المحكمة الدعوى التي رفعها النائب الأول للمدعي العام ضد شركة ميتا القابضة بشأن حظر أنشطتها على الأراضي الروسية".

وأضافت أن موقعي التواصل الاجتماعي التابعين لشركة ميتا "محظوران بسبب ممارسة أنشطة متطرفة".
وميتا الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، ولا يتأثر تطبيق المراسلة واتساب المملوك أيضًا من الشركة بهذا الإجراء لأن المحكمة ارتأت بأنه لا يستخدم كوسيلة "لنشر معلومات للجمهور".

وطالبت أجهزة الأمن الروسية FSB في وقت سابق الإثنين بفرض حظر "فوري" على فيسبوك وإنستغرام بتهمة القيام بأنشطة "موجهة ضد روسيا وقواتها المسلّحة".
وفي 11 مارس طلب مكتب المدعي العام الروسي تصنيف ميتا على أنها منظمة "متطرفة".

وجاء هذا الطلب في أعقاب قرار الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام بتخفيف قواعدها بشأن الرسائل العنيفة ضد الجيش والقادة الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وتم حظر انستغرام وفيسبوك وتويتر في روسيا حيث يتعذر الوصول إليها ما لم تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN).

 

المصدر: آ ف ب
روسيا
فيسبوك
انستغرام
روسيا وأوكرانيا
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