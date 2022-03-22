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الأردن يرفع بعض قيود "كورونا" خلال شهر رمضان
الأردن يرفع بعض قيود "كورونا" خلال شهر رمضان
22 مارس 2022 07:32

أعلنت الحكومة الأردنية، أنها بصدد تعديل عدد من أوامر الدفاع، بهدف تخفيف قيود فيروس "كورونا" على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، إن "الحكومة بصدد تعديل عدد من أوامر الدفاع، بهدف تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".

وأوضح أن تعديل أوامر الدفاع يأتي بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، خلال اجتماعها الذي عقد يوم أمس.

وأضاف " تشمل التعديلات، إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بسند أخضر وارتداء الكِمامات في تجمعات الأماكن المغلقة".

وتابع قائلاً: "كما تتضمن التعديلات، إلغاء شروط تحديد الطاقة الاستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، خصوصا صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على نفس الطاولة في المطاعم، وكذلك السّماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن".

المصدر: وكالات
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