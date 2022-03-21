1395 انتهاكاً «حوثياً» بحق النساء في صنعاء

عدن (وكالات)

كشف تقرير حديث أن العاصمة اليمنية صنعاء، شهدت خلال العام الماضي، ما يقارب 1400 جريمة وانتهاك بحق النساء والفتيات ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مركز العاصمة الإعلامي، بأن نحو 1395 جريمة، وانتهاكًا بحق النساء والفتيات أُرتكبت في صنعاء خلال العام الفائت، وكان مرتكبوها عناصر الميليشيات الحوثية أو الموالين لها.

وأكد المركز أن الرقم ليس نهائيًا، بل هو ما رصده فريقه خلال العام الماضي، والذي يعدّ وفق ما أوضح الأسوأ بحق المرأة بصنعاء، خلال سنوات الحرب السابقة، وذلك استنادًا لرصده السنوي للانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في العاصمة صنعاء.

وأشار إلى رصد مقتل 22 امرأة، وإصابة 40 أخريات في وقائع انتهاكات متعددة، في حين تعرضت نحو 67 امرأة للاختطاف، و12 محاولة للاختطاف خلال ذات الفترة.

وكشف عن رصد 57 حالة تقييد الحريات للنساء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الاحتجاز تم لفترة ما بين الساعة إلى اليوم، وذلك في مراكز شرطة تسيطر عليها الميليشيات أو في مقرات وسجون خاصة بها. ولفت إلى أن عددًا من النساء تحاكم في سجون الميليشيات الحوثية عبر أجهزتها القضائية من دون أي مصوغات قانونية.

وقال: إن الميليشيات صادرت أملاك نحو 12 امرأة، منها نساء يمتلكن أراضي أو بيوتا مستأجرة من الأوقاف، في وقت أغلقت محال تعود ملكيتها لنساء، كما شهد العام الماضي اقتحام 20 محلاً نسائيًا، وهو الرقم الذي تم رصده، إذ الرقم أكثر من ذلك بحسب المركز.

وأوضح أن الميليشيات الإرهابية قامت خلال ذات الفترة باقتحام ما يزيد على 250 منزلاً في صنعاء، تسببت بحالات ترويع وهلع واسع لدى النساء.

وأكد قيام الميليشيات الحوثية بفصل وتسريح ونقل 300 امرأة من أعمالهن ووظائفهن، خصوصا من العاملات في مجالي التعليم، والصحة.