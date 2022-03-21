«العالم الإسلامي»: الحوثي يستغل التزام التحالف بالمبادئ الأخلاقية لارتكاب جرائمه

الرياض (وكالات)

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجمات العدائية لميليشيات الحوثية الإرهابية، التي استهدفت أعياناً مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في السعودية، مما تسبب بأضرار مادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية.

وندّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الإجرام الذي استهدف بهمجية إرهابه مرافق مدنية حيوية في سياق مواصلة الميليشيات الحوثية جرائمها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلةً التزام التحالف بالقيم والمبادئ الأخلاقية وبالقانون والأعراف الدولية، ولا سيما أن هذا التصعيد يأتي بعد مبادرة مجلس التعاون لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف.

وأكد أن هذا العمل الإرهابي، يُعبر بجلاء عن موقف هذه الميليشيات ونهجها الرافض لجميع الجهود والمبادرات الدولية، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكداً أن تلك الميليشيات لا تستهدف بهذه الجرائم المملكة وحدها، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي ككل، والتأثير على الملاحة البحرية، وتعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث أمنية وبيئية كبرى.