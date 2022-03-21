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ألغام الحوثي تواصل حصد المدنيين
ألغام الحوثي تواصل حصد المدنيين
22 مارس 2022 01:17

عدن (وكالات)

أصيب ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، أحدهم طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية: إن لغماً أرضياً من مخلفات الميليشيات الحوثية انفجر في أسرة واحدة في قرية «الكدح» بمديرية «الخوخة». 
 وبحسب المصادر فإن الانفجار أسفر عن إصابة شخص وزوجته وابنتهما.
 وتواصل ألغام ميليشيات الحوثي وعبواتها الناسفة التي زرعتها في الطرقات والقرى السكنية جنوب الحديدة حصد أرواح المدنيين.
وأمس الأول، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» انتزاع 1472 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد، و297 لغمًا مضادًا للدبابات، و1132 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة.
واستطاع فريق «مسام» نزع 167 لغمًا مضادًا للدبابات، و356 ذخيرة غير متفجرة في عدن، وذخيرة واحدة غير متفجرة في «قعطبة» بالضالع.

اليمن
الحوثيين
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