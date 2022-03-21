جولة جديدة من محادثات السلام الروسية الأوكرانية

كييف (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس، الصين إلى «لعب دور مهمّ» لإيجاد حلّ للنزاع بين بلاده وروسيا، فيما قال أحد أعضاء الوفد الأوكراني إن المفاوضين الروس والأوكرانيين أجروا مكالمة، عبر رابط فيديو لمدة 90 دقيقة، أمس، وسيواصلون الاجتماع.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن المندوب والمشرع الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله «نعمل: طوال اليوم».

من جهته، قال الكرملين إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجهاً أكثر إيجابية في المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، في مكالمة هاتفية، إنه لا يزال يتعيّن إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي هذه الأثناء، كتب دميترو كوليبا، في تغريدة على «تويتر»: «منذ عقود، ترتكز العلاقات الأوكرانية الصينية على الاحترام المتبادل والتفاهم، ونتشارك موقف بكين حول ضرورة إيجاد حلّ سياسي للهجوم على أوكرانيا، وندعو الصين كقوة دولية، إلى لعب دور مهمّ في هذه الجهود».

وسبق أن دعا المسؤول الأوكراني، الذي يقود المفاوضات مع روسيا ميخايلو بودولياك، الصين الأسبوع الماضي إلى اتخاذ موقف و«إدانة الهجوم الروسي». وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، لمدة ساعتين عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينج، عارضاً التداعيات التي ستترتب على الصين «في حال قدّمت دعماً مادياً إلى روسيا»، بحسب البيت الأبيض.

ومن جانبه، أكد شي أن النزاعات العسكرية ليست «في مصلحة أحد»، حسبما ذكر التلفزيون الصيني. ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، امتنعت الحكومة الصينية عن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، رفضت أوكرانيا إنذاراً أخيراً وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، فيما أوقع قصف جديد على كييف ثمانية قتلى على الأقل، وألحق دماراً بمحيط مركز تجاري في العاصمة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك لصحيفة «أوكراينسكايا برافدا»، إنّ «الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد، وقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك». ووصفت المطلب الروسي بأنّه «تلاعب». وكانت وزارة الدفاع الروسيّة دعت أوكرانيا إلى «إلقاء أسلحتها»، وطالبت «بردّ مكتوب» على إنذارها قبل الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين، من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، في رسالة وزّعتها وزارة الدفاع الروسيّة: «نطلب من السلطات الرسميّة في كييف أن تكون منطقية، وأن تُلغي التعليمات المعطاة سابقاً، والتي ألزمت الناشطين بالتضحية بأنفسهم».

ووفقًا لميزينتسيف، اتّفقت روسيا وأوكرانيا على تأمين مسار يسمح لسكّان ماريوبول بالوصول إلى الأراضي التي تُسيطر عليها كييف في 21 مارس. وقال: «اعتباراً من الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو تفتح روسيا ممرّات إنسانيّة من ماريوبول نحو الشرق، وبالاتّفاق مع الجانب الأوكراني، نحو الغرب». وردّت فيريشتشوك على تلغرام: «الحكومة تفعل كلّ ما في وسعها، والشيء الأهمّ بالنسبة إلينا هو إنقاذ حياة مواطنينا». ودعت إلى إعطاء الأولويّة لممرّ إنساني يسمح لنحو 350 ألف شخص لا يزالوا عالقين في ماريوبول بالمغادرة.

من جانب آخر، تحاول القوات الروسية تطويق كييف، العاصمة الأوكرانية، حيث أوقع قصف على مركز تجاري، مساء أمس الأول، ثمانية قتلى على الأقل بحسب النيابة العامة.

وأدت الضربة شديدة القوة إلى تحطيم سيارات في الموقف، وخلفت فجوة عرضها بضعة أمتار.

من جهتها، قالت خدمات الطوارئ على فيسبوك إنّ «قصفاً نفّذه الروس» تسبّب باندلاع حريق في طبقات عدّة من المركز التجاري الواقع في منطقة بوديلسكي بشمال غرب المدينة، وباندلاع النار في آليّات عدّة.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في العاصمة الأوكرانية، اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح الأربعاء.

وفي شمال البلاد، أفاد الحاكم المحلي في سومي دميترو جيفيتسكي عن «تسرب أمونياك» في منشآت شركة سوميخيمبروم، يطال منطقة تمتد على مسافة 2.5 كلم حول المصنع الذي ينتج أسمدة. ولم يعرف مدى الحادث وسببه بوضوح، لكن طلب من السكان اللجوء إلى الأقبية، أو إلى مبان منخفضة الارتفاع لتفادي تعرضهم للتسرب.

وكان وزير الدفاع الروسي ذكر أن «قوميين» «فخخوا» منشآت تخزين الأمونياك والكلور في سوميخيمبروم، «بهدف تسميم سكان منطقة سومي، بشكل جماعي، في حال دخول وحدات من القوات المسلحة الروسية المدينة».

وقبيل ذلك، أعلن البيت الأبيض، أمس، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو يوم الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا، ومناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان: «الرئيس سيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة وأزمة حقوق الإنسان التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية»، مشيراً إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.

تُعتبر مدينة ماريوبول الساحليّة الجنوبيّة هدفاً رئيساً في العملية العسكرية، التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا. وهي تؤمّن تواصلاً بين القوّات الروسيّة في شبه جزيرة القرم، في الجنوب الغربي، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال والشرق.

وتعرّضت المدينة التي يغلب على سكّانها الناطقون بالروسيّة، لقصف عنيف من القوّات الروسيّة منذ بدء الهجوم في 24 فبراير.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في المدينة بأنه «خطير جداً»، قائلة إن السكان «يواجهون نقصاً خطيراً في الغذاء والماء والأدوية يهدّد حياتهم». جهته دعا الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى وقف كل «تجارة» مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن»، إنه «مستعد لمفاوضات» مع الرئيس الروسي.