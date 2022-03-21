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الخارجية الروسية: العلاقات مع واشنطن توشك على الانهيار
الخارجية الروسية: العلاقات مع واشنطن توشك على الانهيار
22 مارس 2022 01:17

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها استدعت السفير الأميركي جون سوليفان لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافةِ الانهيار. وقال بايدن، الأسبوع الماضي إن بوتين «مجرم حرب»، بسبب إرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «مثل هذه التصريحات من جانب الرئيس الأميركي، والتي لا تليق برجل دولة بهذه المكانة العالية، تضع العلاقات بين روسيا وأميركا على حافة الانهيار».
ووصف الكرملين، في وقت سابق التصريحات، بأنها «إهانات شخصية» لبوتين.
وقالت الوزارة لسوليفان إن التصرفات العدائية ضد روسيا ستلقى «رداً حاسماً وحازماً».
وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، فيما وصفته بعملية خاصة لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والقضاء على من تصفهم بالقوميين الخطيرين.
وفي هذه الأثناء، أعلنت روسيا، أمس، انسحابها من المحادثات مع اليابان الهادفة إلى توقيع معاهدة سلام، لم تبرم منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب خلاف حدودي بينهما، وبررت الخطوة بموقف طوكيو من النزاع في أوكرانيا.

 

وزارة الخارجية الروسية
روسيا
جو بايدن
أوكرانيا
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