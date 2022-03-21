موسكو تحذر: البرميل بين 300 إلى 500 دولار

موسكو، بروكسل (وكالات)

أطلق الاتحاد الأوروبي أمس مناقشات حول فرض حظر نفطي على روسيا بسبب استمرار هجومها على أوكرانيا، وسط معارضة ألمانيا التي أكدت أنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية، وتحذير الكرملين من أن الحظر الأوروبي سيضر بالجميع، وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تصل أسعار النفط ما بين 300 إلى 500 دولار للبرميل.

وبدأ وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي مناقشة حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو، لاسيما تلك التي تستهدف قطاعي الطاقة والنفط وفق ما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل. لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن بلاده لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية.

وينتظر أن يتم التوافق على الحزمة الخامسة للعقوبات الأوروبية قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل بعد غد الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان. ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصاً من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

في المقابل، قال الكرملين إن فرض حظر على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية، سيكون له أضرار مباشرة على الجميع. وأوضح الناطق دميتري بيسكوف للصحافيين «هذا الحظر سيكون له تأثير خطير جداً على سوق النفط العالمية، وبالتالي على توازن سوق الطاقة في أوروبا. لكن الأميركيين لن يخسروا شيئاً، إنه أمر واضح، سيشعرون بأن وضعهم أفضل بكثير من الأوروبيين».

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله «إن رفض أوروبا للغاز الروسي أمر مستحيل في الوقت الحالي. وإذا رفض الغرب النفط الروسي، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولار للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل»، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح. لافتاً «إلى أن من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر»، معتبراً أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.

وتابع نوفاك قائلاً «في الوقت الحاضر من المستحيل على أوروبا أن ترفض النفط والغاز الروسيين.. سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل».

وقال إن روسيا تعمل للحفاظ على أحجام تصدير النفط بمعالجة مشاكل لوجستية وستواصل إنتاجها من النفط والغاز كما كان قبل العقوبات. ولفت إلى أن روسيا ستنوع إمداداتها النفطية إذا تخلت الدول الغربية على النفط الروسي بشكل كامل.

وقال نوفاك: «بالطبع، كل السيناريوهات محسوبة بالنسبة لنا. سننوع إمدادات النفط. يجب إدراك أن النفط ليس أنبوباً لذلك يمكن أن يتم تسليمه إلى مناطق أخرى». وأكد أن الشركات الروسية تعمل بالفعل على تطوير مخططات لوجستية جديدة. وأشار أيضاً إلى أن موسكو تدرس حظر صادرات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة للانتقام من العقوبات.

وارتفع سعر برميل خام برنت، ونفط خام غرب تكساس أمس بأكثر من 5%. وبلغ سعر برميل برنت بحر الشمال 114,52 دولار مرتفعاً بنسبة 6,11 %. كما ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 5,52 % إلى 110,48 دولارات. ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والذي تخوّف من حدوث صدمة في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.