الاتحاد الأوروبي: العملية العسكرية تثير شبح المجاعة

بروكسل (وكالات)

تهدد الأزمة الأوكرانية، بفعل الهجوم الذي تشنه روسيا، بالتسبب في مجاعة في أجزاء من العالم بسبب مكانة البلدين كمصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية، حسبما حذّر وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة لزيادة مساحة أراضي الكتلة التي يمكن تخصيصها للإنتاج الزراعي، وتخفيف قيود استيراد الأعلاف الحيوانية، والبحث في تقديم مزيد من المساعدات المباشرة لمزارعي الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد وزراء الزراعة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أثناء توجهه إلى اجتماع منفصل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصراع «سيجلب قريباً خطر المجاعة»، وهو ما يؤثر على الأمن الغذائي ليس فقط في أوروبا، لكن في كل أنحاء العالم.

وأوضح: «نحن نحتاج إلى التطرق لقضية الأمن الغذائي العالمي، لأننا نعرف حجم إنتاج الحبوب، خصوصاً من أوكرانيا وروسيا، ونرى عواقب الحرب».

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية المزروعة والأسمدة، خصوصاً القمح والذرة وبذور عباد الشمس.

كذلك، تعد روسيا أكبر مورد للأسمدة النيتروجينية، وثاني أكبر مورد للأسمدة البوتاسية والفوسفورية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، الأسبوع الماضي، إن الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين ثمانية و22 في المئة نتيجة الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

وتوقعت أيضاً أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية بحوالي ثمانية ملايين ليصل إلى 13 مليون شخص خلال العام الحالي والعام المقبل، لا سيما في منطقة آسيا المحيط الهادئ وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دينورماندي في بروكسل، أمس، قبل اجتماع وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: إن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا قد تؤدي إلى أزمة غذاء «على الصعيد العالمي». وأضاف أن وزراء الزراعة بدول الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال مسؤول، في برنامج الأغذية العالمي، إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في الانهيار، مع تدمير البنية التحتية الرئيسة مثل الجسور والقطارات بالقنابل، كما بات كثير من متاجر البقالة والمستودعات خالية من السلع.

كييف: جميع موانئنا مغلقة أمام الشحن

أكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أمس، أن جميع موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف لا تزال مغلقة مؤقتاً أمام السفن التي تسعى للدخول أو الخروج.

وبعد فترة وجيزة من الهجوم الروسي في 24 فبراير، علق الجيش الأوكراني عمليات الشحن التجارية من موانئ البلاد، وهو ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات من أوكرانيا، التي تعتبر واحدة من أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية.

يأتي ذلك، فيما تخضع مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة على بحر آزوف للحصار والقصف، مع عدم توافر الطعام أو الدواء أو الكهرباء، أو المياه العذبة منذ الأيام الأولى للهجوم الروسي. وتظهر لقطات فيديو للمدينة أنها تعرضت لدمار شديد.

وقال زعيم انفصالي تدعمه روسيا في شرق أوكرانيا إن الأمر سيستغرق أكثر من أسبوع للسيطرة على ماريوبول.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانبٍ واحد: «لست متفائلاً للغاية بإمكانية إنهاء الأمر في يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع.. لسوء الحظ لن يحدث هذا، المدينة كبيرة».