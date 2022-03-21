روسيا: لا زيادة في ضخ الغاز إلى أوروبا

أمستردام (وكالات)

لم تظهر روسيا أي مؤشرات على زيادة ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، خلال الشهر المقبل، مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب الأوروبي على الغاز من نهايته، وهو ما يجعل الطلب على الوقود غير مؤكد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة «جازبروم» الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا اختارت عدم حجز أي طاقات نقل للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب «يامال-أوروبا»، خلال الشهر المقبل، بحسب نتيجة المزايدة الشهرية لتأجير طاقات نقل الغاز عبر الخط أ/س. كما أبقت الشركة الروسية على كميات الغاز الطبيعي الحالية التي يتم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأضافت بلومبرج: «في حين زادت صادرات جازبروم خلال مارس الحالي، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية في بداية العام الحالي، فإنّه لا يوجد يقين بشأن التدفقات خلال الشهر المقبل».