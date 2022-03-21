التشيك وليتوانيا تطالبان بتشديد العقوبات

براج (وكالات)

أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أمس، أن فرض مزيد من العقوبات على روسيا هي الطريقة الوحيدة لردع الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الروسي على أوكرانيا. وقال فيالا على موقع «تويتر»: «دمر الجيش الروسي مدينة ماريوبول الأوكرانية، والعالم أجمع يرى أن الهجوم العسكري على أوكرانيا تسبب في قتل الأبرياء». وأضاف: «لا بد من مواصلة الضغط من أجل نهج واضح وموحد بخصوص روسيا، وفرض مزيد من العقوبات، هذه هي الطريقة الوحيدة لردع بوتين».

من جهته، قال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، أمس، إنه لا يجب أن يكون هناك تراخٍ في فرض عقوبات على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وأضاف، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، أن شعور الاتحاد الأوروبي بالرغبة في التوقف لالتقاط الأنفاس «سيكون رسالة سيئة للغاية للذين يحاربون بالفعل في أوكرانيا».

وطالب لاندسبيرجيس مجدداً بحظر واردات الطاقة الروسية، ابتداء بالنفط. وقال: «أعتقد أنه لا مفر من بدء المباحثات بشأن قطاع الطاقة».