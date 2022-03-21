الإمارات وبيلاروسـيا تؤكدان عمق العلاقات الثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، راتشكوف سيرجي رئيس وفد برلمان بيلاروسيا في الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.

حضر اللقاء كل من الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تطورا ملحوظا على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، مشيرين إلى الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس هذه العلاقات.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان بيلاروسيا، بما يواكب علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، من خلال التعاون البرلماني والتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه الدائمة، والبنود الطارئة، وأهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم.

كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع التنسيقي لوفود برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، واجتماع منتدى الشباب البرلمانيين واجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين الذين عقدوا ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد.