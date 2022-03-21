«جسور إنترناشيونال» تنظم ندوة حول قضايا الإعلام والعنصرية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت منظمة «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، ندوتها الدولية الثانية بمدينة جنيف السويسرية لمناقشة قضايا الإعلام والعنصرية وأبعاد هذه القضية من منظور حقوقي، وفي إطار ما تنص عليه التشريعات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد محمد الحمادي رئيس منظمة «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية في كلمة افتتاح الندوة التي جاءت في ضوء انعقاد الدورة التاسعة والأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أهمية دراسة وفهم الأسباب التي تقف وراء ظاهرة تفشي خطاب العنصرية بكافة صور وأشكال الإعلام التقليدية والحديثة موضحاً أنه «لا زمان ولا مكان للعنصرية كما أنها غير مرتبطة بديموغرافية معينة»، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الدراسات والبحوث ومنظمات المجتمع المدني في تأطير كافة الظواهر السلبية المتعلقة بالممارسات الإعلامية وتجاذباتها المرتبطة بحقوق الإنسان.