اليوم 09:32
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
«جسور إنترناشيونال» تنظم ندوة حول قضايا الإعلام والعنصرية
«جسور إنترناشيونال» تنظم ندوة حول قضايا الإعلام والعنصرية
22 مارس 2022 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت منظمة «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، ندوتها الدولية الثانية بمدينة جنيف السويسرية لمناقشة قضايا الإعلام والعنصرية وأبعاد هذه القضية من منظور حقوقي، وفي إطار ما تنص عليه التشريعات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
وأكد محمد الحمادي رئيس منظمة «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية في كلمة افتتاح الندوة التي جاءت في ضوء انعقاد الدورة التاسعة والأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أهمية دراسة وفهم الأسباب التي تقف وراء ظاهرة تفشي خطاب العنصرية بكافة صور وأشكال الإعلام التقليدية والحديثة موضحاً أنه «لا زمان ولا مكان للعنصرية كما أنها غير مرتبطة بديموغرافية معينة»، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الدراسات والبحوث ومنظمات المجتمع المدني في تأطير كافة الظواهر السلبية المتعلقة بالممارسات الإعلامية وتجاذباتها المرتبطة بحقوق الإنسان.

جنيف
آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©