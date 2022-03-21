ميقاتي: ملتزمون بإعادة العلاقات مع دول الخليج إلى طبيعتها

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التزام حكومته بإعادة العلاقات بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، فضلاً عن التزامها بقرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية.

وقال ميقاتي في بيان نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أمس: «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي».

وشدد ميقاتي «على التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته». وأشار ميقاتي إلى أن «الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار»، لافتاً إلى «سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الإطار».

وأكد ميقاتي «ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».

وجدّد رئيس الوزراء اللبناني «الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات، وخصوصاً المخدرات إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كافة المنافذ».

وأكد ميقاتي «التزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية».