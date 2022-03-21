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الرئيس الأوكراني: هذا مصير أي «تسوية» مع روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
22 مارس 2022 00:31

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن أي «تسوية» في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.
وأكد لموقع «سوسبيلنه» الإلكتروني الإخباري «شرحت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء».
وأضاف «الشعب يجب أن يدلي برأيه في أشكال معينة من التسويات. وفحوى (هذه التسويات المحتملة) رهن بمناقشاتنا» مع الروس.
وتحدث زيلينسكي مطولا عن مسألة حلف شمال الأطلسي المحورية التي أقر الرئيس الأوكراني في الفترة الأخيرة أن بلاده لن تتمكن من الانضمام إليه.
وأوضح «لقد ادركنا جميعا ذلك. نحن غير مقبولين (في الحلف) لأنهم (أعضاء الحلف) يخافون من روسيا. هذا كل ما في الأمر. ويجب أن نهدأ ونقول: حسنا، يجب إعطاء ضمانات أمنية أخرى».
وشدد على وجود «دول في حلف شمال الأطلسي تريد أن تكون ضامنة لأمن (أوكرانيا) (..) ومستعدة لبذل كل ما ينبغي على الحلف القيام به لو كنا أعضاء فيه. وأظن أن هذه تسوية طبيعية».
وتؤكد موسكو أنها تريد الحصول على ضمانة من أن أوكرانيا لن تنضم يوما إلى حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات
روسيا
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