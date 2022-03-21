الصدر: الحكومات التوافقية لم تنفع العراق

هدى جاسم (بغداد)

دعا الزعيم العراقي مقتدى الصدر أمس، القوى السياسية والمستقلين إلى الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه موقع «تويتر»: «ندعو إلى الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية».

وأضاف: «هناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة المرعبة والمقلقة»، مشيراً إلى أن «الحكومات التوافقية لم تنفع العراق والعراقيين، بل أضرت به عاماً بعد عام».

وأهاب الصدر بالنواب المستقلين بالوقوف «وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن، وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال من خلال دعمهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترهيب والترغيب».

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر الماضي.