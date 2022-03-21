قيس سعيد يصدر مرسوم صلح لاسترداد 5 مليارات دولار

قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما الاثنين يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالا في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار. وأصدر مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية. ووفقا لنص المرسوم، سيعين سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة. وقال الرئيس إن 460 شخصا سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من تونس وعرض "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم. وتولى سعيد أستاذ القانون السابق منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة.