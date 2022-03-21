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بايدن يحذر من هجمات إلكترونية روسية
جو بايدن
21 مارس 2022 23:26

دعا الرئيس جو بايدن الاثنين الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجمات إلكترونية روسية محتملة ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال الرئيس في بيان أصدره البيت الأبيض "تكرر حكومتي هذه التحذيرات بناء على معطيات استخباراتية متزايدة مفادها أن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشنّ هجمات إلكترونية محتملة".

المصدر: وكالات
روسيا
جو بايدن
أميركا
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