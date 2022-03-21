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رئيس أوكرانيا لروسيا: ماذا تريدون؟
رئيس أوكرانيا لروسيا: ماذا تريدون؟
21 مارس 2022 23:07

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وسيلة إعلام رسمية محلية أن بلاده "لا تقبل بأي إنذار روسي".

وقال "ماذا تريدون؟ إبادتنا. لهذا السبب أجيب: لا يمكننا احترام هذا الإنذار إلا إذا لم نعد موجودين".

وقال زيلينسكي لموقع Suspilne الإلكتروني الإخباري الذي نشر شريط المقابلة، إن "أوكرانيا لا تقبل بأي إنذار روسي. يجب أن يُدمّرونا أولًا، عندئذ ستنفذ إنذاراتهم".

وتابع زيلينسكي "نحن (الروس) نصدر إنذاراً، ها هي كل النقاط، طبقوها وبعد ذلك سنوقف الحرب هذا ليس صائبا، لن يأتي بنتائج"، مؤكدا أن "الشعب متحد".

وأكد الرئيس الأوكراني أن موسكو تريد مثلا تسليمها مدن خاركيف (شمال شرق) وماريوبول (جنوب شرق) والعاصمة كييف.

وتابع "لا سكان خاركيف، ولا ماريوبول، ولا كييف، ولا أنا الرئيس، يمكننا القيام بذلك".

 

المصدر: وكالات
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