بعد تحطم «بوينغ 737».. هل تعود «كوارث» الطائرة الأكثر مبيعاً

تتوالى أزمات شركة بوينغ الأكثر مبيعاً في العالم، منذ أكثر من عامين بعد عدة حوادث مميتة، أحدثها سقوط طائرة في الصين، الاثنين، في حادثة قد يكون الأكثر فتكاً منذ العام 1994 في هذا البلد الذي شهد تحسناً كبيراً في سلامة الطيران. وتحطمت طائرة من طراز بوينغ-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين كانت تقل 132 شخصاً الاثنين في جنوب غرب الصين. وذكرت إدارة الطيران المدني في الصين أن الطائرة "فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو" في منطقة غوانغسي الجبلية. وأضافت في بيان مقتضب "تأكد تحطم هذه الطائرة" مشيرة إلى أنها أرسلت "فريق عمل" إلى مكان الحادث. وكان في الطائرة 123 راكباً وطاقم مؤلف من تسعة أشخاص. من جانبها، أكدت شركة طيران شرق الصين سقوط قتلى في حادث تحطم إحدى طائراتها كانت تقل 132 شخصا في جنوب الصين الاثنين مشيرة إلى أن سبب الحادث "لا يزال قيد التحقيق". وكتبت الشركة في بيان "تقدم الشركة تعازيها الحارة بمقتل ركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة" من دون ذكر تفاصيل عن حصيلة الضحايا. قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه "في حالة صدمة" اثر الحادث، وفق ما نقلت عنه محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة. في رد سريع، دعا شي إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن". وهوت الطائرة خلال 3 دقائق بمقدار 26 ألف قدم (7925 مترًا) قبل أن تختفي عن الرادار الساعة 14,22 بالتوقيت المحلي (06,22 ت غ)، بحسب موقع FlightRadar24 المتخصص. من جانبها، أعلنت بوينغ من الولايات المتحدة أنها تحاول "جمع المزيد من المعلومات". وبحسب شبكة "ييكاي" الإعلامية، قررت شركة طيران شرق الصين، دون انتظار نتائج التحقيق، تعليق كل الرحلات بالطائرات من طراز بوينغ 737-800 اعتبارا من الثلاثاء. تجدر الإشارة إلى طائرة بوينغ شهدت في السنوات الأخيرة عدة حوادث مميتة جعلتها من الطائرات الأكثر اضطرابا.



المصدر: آ ف ب