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بعد احتجاجها على تصريحات بايدن.. هذا رد روسيا
لقاء سابق لبايدن وبوتين
21 مارس 2022 20:46

قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إنها استدعت السفير الأميركي جون سوليفان لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن بوتين "مجرم حرب" بسبب إرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "مثل هذه التصريحات من جانب الرئيس الأميركي، والتي لا تليق برجل دولة بهذه المكانة العالية، تضع العلاقات بين روسيا وأميركا على حافة الانهيار".

ووصف الكرملين في وقت سابق التصريحات بأنها "إهانات شخصية" لبوتين.

وقالت الوزارة لسوليفان إن التصرفات العدائية ضد روسيا ستلقى "ردا حاسما وحازما".

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، فيما وصفته بعملية خاصة لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية.

 
 
 
 
 

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
جو بايدن
أميركا
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