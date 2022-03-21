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رئيس وزراء إسرائيل في مصر لإجراء محادثات مع السيسي
عبد الفتاح السيسي ونفتالي بينيت (أرشيفية)
21 مارس 2022 20:40
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سافر إلى مصر الاثنين في زيارة، وأنه سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المصدر: رويترز
مصر
عبدالفتاح السيسي
إسرائيل
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