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رئيس وزراء إسرائيل في مصر لإجراء محادثات مع السيسي
عبد الفتاح السيسي ونفتالي بينيت (أرشيفية)
21 مارس 2022 20:40

 ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سافر إلى مصر  الاثنين في زيارة، وأنه سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: رويترز
مصر
عبدالفتاح السيسي
إسرائيل
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