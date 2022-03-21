السعودية تحذر من «آثار وخيمة» على إمدادات النفط

حذرت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، مما وصفته بـ"آثار وخيمة" قد تترتب على استمرار تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
وأكد البيان "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية".
بدوره، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»: إن الهجمات المتصاعدة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية في المملكة يجب أن يكون مصدر قلق عالمي.
وأضاف الناصر: «الرسالة الواردة سلطت الضوء على أن هذه الأنواع من الهجمات، وهذا النوع من التصعيد في وقت تشهد فيه السوق شحاً في المعروض، هو مصدر قلق حقيقي للعالم لأنه في حالة حدوث المزيد من التصعيد بمرور الوقت، ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد».
وأعلنت، أمس الأحد، قيادة قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و9 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية بينها منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في السعودية.