اليوم 09:29
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
فتح 8 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية اليوم
فتح 8 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية اليوم
21 مارس 2022 14:53

قالت السلطات الأوكرانية إنه من المقرر فتح ثمانية ممرات إنسانية لخروج المدنيين للهروب من الحرب في أوكرانيا اليوم الاثنين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك إنه سوف يتم استخدام الممرات من أجل الحافلات لإجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات.
ومن المقرر أن يتم نقل المدنيين بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة  إلى مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد. ووفقا للخطة، من المقرر إجلاء مواطنين من مناطق بشمال وشرق العاصمة كييف كما تنص الخطة أيضا على إجلاء مواطنين من منطقة سفرودونتسك الكبرى و ليسيتشانسك في إقليم لوهانسك إلى بلدة باخموت في إقليم دونيتسك المجاور.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©