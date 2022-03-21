مصر.. إعادة التحقيق في قضية غريبة لوفاة سيدة داخل غسالة

أمر المستشار النائب العام، الأحد، بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في واقعة وفاة سيدة غرقًا داخل غسالة ملابس بمسكنها بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستكمال التحقيقات فيها.

وكان المستشار النائب العام قد وجه مكتبه الفني بفحص القضية في ضوء التظلم المقدم فيها، والذي انتهى إلى إعادة التحقيق فيها واتخاذ عدة إجراءات بها لبيان حقيقة ما أورده المتظلم بطلبه، والتأكد إذا كان ما نعاه قد يغير وجه الرأي في الدعوى أم يؤكد تصرف النيابة العامة السابق بها.

هذا، وستُعلن النيابة العامة عن النتائج النهائية للتحقيقات عقب الانتهاء منها.



في التفاصيل، انتشر هاشتاج حادثة_الغسالة و#قتلت_أم_انتحرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام قليلة، وذلك بعد انتشار رواية عن وفاة سيدة تدعى أمنية داخل غسالة.

حيث نشر شقيقها محمد علاء، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من خلال التغريدات قصيرة على موقع تويتر، حيث كتب تفاصيل الحادث" المكان، مدينة بيلا، كفرالشيخ، التاريخ 2 يوليو 2021، أختي ملحقتش تفرح بولادها وسابتهم وهم عندهم 45 يوما، ملحقوش يشوفوها ولا ينطقوا كلمة ماما".

واستكمل محمد علاء"في يوليو 2021، توفيت أمنية بعد غرقها في الغسالة، إذ قال زوجها إنه استيقظ من النوم ولم يجدها، إذ غرقت في الغسالة، كما يقول بالمناسبة هيا ماتت غرقانة عشان محدش يفكر أنها ماتت متكهربة من الغسالة ومكنش فيه غسيل ولا حاجة".

وشكك علاء في وفاة شقيقته، بأن الحادث هو حادث قتل وليس انتحارا كما يردد زوجها. وأضاف شقيق الضحية حول تفاصيل وفاة شقيقته "يوم الوفاة، صحينا يومها الساعة 8 الصبح الباب بيخبط وجارتنا بتقول الحقوا فيه صويت جاي من شقة أمنية اللي بالمناسبة ساكنة في العمارة اللي قصادنا"، طلعنا جري أنا ووالدتي لقينا أختي على الأرض قدام المطبخ وكانت أختي ميتة بقالها ساعات وحواليها زوجها وحماتها والست صاحبة شواية السمك إلى سبقتنا وطلعت قبل ما إحنا نطلع، أول ما أمي شافتها اترمت عليها واترجتها أنها ترد بس للأسف مفيش رد هي قاطعة النفس من 6 ساعات أو أكتر".

وأكد علاء من خلال منشوره أن شقيقته لم يتم إنقاذها على الفور، "قلت أكيد طلعتوها بسرعة يمكن لسه فيها النفس، الحقيقة برضو أنهم مطلعوهاش وسابوها مكانها لحد ما الست بتاعة شواية السمك طلعت وهي اللي طلعتها".

وحول سبب الوفاة، قال علاء "بعد ما وصلنا المستشفى مفتش الصحة قال إنها ميتة نتيجة "سفكسيا الغرق"، وأن الوفاة حصلت تقريباً من 6 ساعات بسبب التيبس اللي بدأ يظهر على الفم ومن هنا انتقلنا للنيابة عشان يتفتح تحقيق".