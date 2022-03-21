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فاوتشي يدلي بتصريحات مهمة عن سلالة كورونا الجديدة
فاوتشي يدلي بتصريحات مهمة عن سلالة كورونا الجديدة
21 مارس 2022 11:14

رجح أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن لا تشهد البلاد زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع انتشار نوع جديد من سلالة المتحور أوميكرون.

وقال  في برنامج "This Week" على قناة ABC: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستشهد زيادة أخرى في حالات كورونا بسبب انتشار نوع جديد من "أوميكرون"، على الرغم من ارتفاع الحالات في أوروبا وآسيا".

وأوضح أن "سلالة أومكيرون الجديدة أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50 إلى 60 بالمائة من سلالة omicron الأولى"، مضيفا أنه يمكن أن تصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أشار إلى أن السلالة الجديدة لا يبدو أنها تسبب مرضا أكثر خطورة أو تتجنب الاستجابات المناعية من التطعيم أو الإصابة السابقة.

وأضاف: "إن أسهل طريقة لمنع انتشار النوع الجديد من أوميكرون" هي الاستمرار في تلقيح الناس. وبالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم يجب مواصلة تعزيزهم بجرعات إضافية".

المصدر: وكالات
أنتوني فاوتشي
كورونا
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