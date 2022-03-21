روسيا وأوكرانيا تعقدان جولة جديدة من محادثات السلام
جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نداءه لإجراء محادثات مع نظيره الروسي
21 مارس 2022 10:23
من المقرر أن يلتقي وفدا روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين في جولة أخرى من محادثات السلام، وذلك بعد رفض كييف الانذار الروسي لاستسلام مدينة ماريوبول الساحلية خلال الليل.
ودعت روسيا القوات الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء أسلحتهم ومغادرةالمدينة صباح اليوم الاثنين، وحددت الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 0200 بتوقيت جرينتش) كموعد نهائي للرد الأوكراني.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" إن الرد " لن يكون هناك استسلام"، مضيفة تم إبلاغ الجانب الروسي بالرد.
وذكرت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية إن كلا الفريقين يريدان بدء المحادثات، والتي سوف تجرى عبر رابط فيديو، هذا الصباح ، وفقا لما ذكره ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقال إن "مجموعات عمل الجانبين عملت مؤخرا بشكل مكثف". وعقدت محادثات سلام رفيعة المستوى يوم الاثنين الماضي. ويعتقد بودولياك أن المحادثات مع موسكو لإنهاء الحرب ستستمر عدة أسابيع.
وقال إن هناك مؤشرات على أن موقف موسكو أصبح "أكثر منطقية" وأكثر واقعية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل. ويصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاجتماع في نهاية المطاف مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.