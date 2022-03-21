مقتل 12 جندياً في هجوم ببوركينا فاسو

جنود من دورية بوركينا فاسو على طريق جورجادجي في منطقة الساحل
21 مارس 2022 08:45
قُتل 12 جندياً على الأقلّ الأحد في هجوم شنّه عناصر يُشتبه بأنّهم إرهابيون في شرق بوركينا فاسو، وفق ما أكّدت مصادر أمنيّة لوكالة فرانس برس، في وقت شهدت البلاد تصاعداً في أعمال العنف خلال الأيّام الأخيرة.
وقال مصدر أمني لفرانس برس إنّ "عناصر مسلّحين هاجموا الأحد وحدة (عسكريّة) في محيط ناتيابواني"، مشيراً إلى أنّ "الحصيلة المؤقّتة للقتلى هي 12 جنديا".
وصرح مصدر أمني آخر لفرانس برس "كانت هذه دورية وفريق أمني هوجِما" من جانب عناصر يُشتبه في أنهم إرهابيون، مضيفاً أن نحو عشرة جنود قُتلوا.
وتابع "تم أيضا تحييد عناصر عدة في صفوف العدو"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل. وبحسب وكالة أنباء بوركينا فاسو، خطف مسلحون نحو خمسة عشر شاباً إثر هجوم في ناغري قرب ناتيابواني الجمعة.
وفي المجموع، قُتل 23 مدنيا و25 شرطيا وجنديا خلال الأيام العشرة الماضية.