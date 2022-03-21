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أوكرانيا: إن الاستسلام في مدينة ماريوبول غير وارد
أوكرانيا: إن الاستسلام في مدينة ماريوبول غير وارد
21 مارس 2022 08:40

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، الاثنين، أنّ قوات أوكرانيا لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول" المحاصرة، وذلك رداً منها على مهلة أعطتها روسيا في وقت سابق.
وقالت فيريشتشوك لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، إنّ "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".

كانت وزارة الدفاع الروسيّة دعت أوكرانيا إلى "إلقاء أسلحتها"، وطالبت "بردّ مكتوب" على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين، من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.
وقال ميخائيل ميزينتسيف، مدير مركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، في إفادة وزّعتها وزارة الدفاع الروسيّة، "نطلب من السلطات الرسميّة في كييف أن تكون عاقلة وأن تُلغي التعليمات المعطاة سابقا والتي ألزمت الناشطين بالتضحية بأنفسهم وبأن يُصبحوا شهداء ماريوبول".


المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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