السيسي يطمئن المصريين ويعلن إجراءات حماية اجتماعية خلال أيام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يعمل على ضمان توافر السلع الرئيسية في الأسواق إضافة إلى تحسين حياة الناس، معلناً عن إجراءات حماية اجتماعية خلال الأيام المقبلة.



وأوضح الرئيس المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي المحلية أنه يشعر بالآلاف من المصريين الذين لا يستطيعون إيصال صوتهم للمسؤولين، مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى جهود لها للتخفيف عن الفقراء، لكن ذلك ليس كافيا.

وأضاف السيسي: " لنكون أمناء مع أنفسنا ومع قضيتنا الموارد والدخل المصري لا يواكبان تعداد سكان الشعب المصري، كما أن المرتبات لا تكفي ليعيش الناس حياة كريمة، فنحن نبذل أقصى الجهود لتحسين الأوضاع وتوفير فرص عمل بالبلاد، إلا أن زيادة عدد السكان بهذا الشكل تجعل الأمور صعبة".

وتابع بالقول:"لدينا مبادرة تكافل وكرامة تغطي 3.7 مليون أسرة، وما نعطيه لهم ليس كبيرا لكن مجموعه قرابة 19.5 مليار جنيه، ونعمل على زيادة الشريحة المستفيدة".

وأضاف الرئيس المصري إن الدولة ستقوم "بإجراءات حماية اجتماعية خلال الأيام المقبلة لمواجهة التطورات التي تحدث في العالم، وهي تطورات ليست بأيدينا لكنها تؤثر علينا مثل أسعار القمح والوقود وعدم استقرار حركة التجارة في عالم مرتبط ببعضه".