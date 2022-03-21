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بايدن يتوجه إلى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا
جو بايدن
21 مارس 2022 07:16

أعلن البيت الأبيض الأحد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس سيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة وأزمة حقوق الإنسان التي خلّفتها العملية الروسية على أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.

وتعليقًا على رحلة بايدن إلى أوروبا، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ "الرحلة ستركّز على مواصلة حشد العالم دعمًا للشعب الأوكراني.

وأضافت "لكن لا توجد خطط (لديه) للسفر إلى أوكرانيا".

المصدر: وكالات
بايدن
بولندا
روسيا وأوكرانيا
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