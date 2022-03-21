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انفجارات تهز غرب العاصمة الأوكرانية
حريق مشتعل بعد انفجار ضرب مركزًا للتسوق في كييف ، أوكرانيا
21 مارس 2022 07:10
هزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن عدة مبان سكنية في حي بوديلسكيي التاريخي في غرب كييف قد تضررت واندلعت بها النيران.
وتابع أن مركزاً للتسوق كان من بين الأماكن التي تعرضت أيضا للاستهداف.وأضاف أنه تأكد مقتل شخص واحد على الأقل حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
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