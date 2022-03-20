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تمديد الأحكام العرفية للمرة الثانية في أوكرانيا
تمديد الأحكام العرفية للمرة الثانية في أوكرانيا
21 مارس 2022 00:44

كييف (وكالات) 

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب الهجوم الروسي، وقال بيان إن «التمديد سوف يبدأ من يوم 26 مارس الجاري ولمدة 30 يوماً»، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».
وكان البرلمان الأوكراني وافق في الخامس عشر من الشهر الجاري على على مرسوم رئاسي يمدد الأحكام العرفية. وكانت المرة الأولى، التي جرى فيها إعلان الأحكام العرفية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وفي هذه الأثناء، فرض مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا حظراً على عمل الأحزاب الموالية لروسيا، مع استمرار فرض الأحكام العرفية في البلاد. وأعلن زيلينسكي هذا القرار عبر رسالة فيديو مساء أمس الأول.
ونقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» عن زيلينسكي قوله إن «أنشطة هؤلاء السياسيين التي تهدف إلى الانقسام أو التواطؤ لن تنجح، لكنها ستتلقى رداً قاسياً».
والأحزاب الـ11 التي فرض عليها الحظر تعتبر إما متشككة في أوروبا أو مناهضة لليبرالية أو موالية لروسيا. وقال زيلينسكي، إن «وزارة العدل الأوكرانية تلقت أوامر بتنفيذ قرار مجلس الأمن».

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