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ألمانيا تعتزم حماية لاجئات من المحتالين
ألمانيا تعتزم حماية لاجئات من المحتالين
21 مارس 2022 00:44

برلين (وكالات)

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عزمها حماية لاجئات أوكرانيات في برلين من تجار البشر ومرتكبي الجرائم الجنسية، من خلال تكثيف الوجود الشرطي في محطات القطارات.
وقالت فيزر لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «كل شخص يحاول استغلال حاجة اللاجئين، يجب أن يعرف أننا سنرد على مثل هذه الأفعال بكل صرامة طبقاً للقانون».
وشددت الوزيرة الألمانية على أنه يجب ألا يتم استغلال معاناة اللاجئين، وقالت: «مثل هذه الاعتداءات تعتبر دنيئة للغاية».
وأضافت فيزر أنه لهذا السبب سيكون هناك وجود شرطي هائل في محطات القطارات بزي رسمي وبملابس مدنية، وقالت: «يتم توعية الجميع للإبلاغ عن أي خطر على الفور».
وتحذر الشرطة الاتحادية بألمانيا منذ فترة طويلة من عروض احتيالية موجهة للاجئات أوكرانيات.
 

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