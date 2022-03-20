فرنسا تجمّد أصولاً روسية بـ 850 مليون يورو

باريس (وكالات)

أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أمس، أن بلاده جمدت أصولاً بحوالي 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة، هي يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا، في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.

وقال خلال برنامج «غران جوري» الإذاعي والتلفزيوني عبر «آر تي إل» و«لوفيغارو» و«إل سي آي»: «لقد جمدنا 150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية».

وأضاف: «جمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل حوالي ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو».

وتابع برونو لومير: «في المجموع، هناك حوالي 850 مليون يورو من ممتلكات، وأصول لأفراد من النخبة الروسية جرى تجميدها على الأراضي الفرنسية».

من الناحية العملية، يعني تجميد الممتلكات أنه لم يعد بإمكان أصحابها «استخدامها أو بيعها أو استثمارها»، وفق الوزير. وأوضح أنه «في المقابل، لن يتم الاستيلاء عليها بمعنى أن تصبح الدولة تملكها، وأن تتمكن من بيعها بعد ذلك، فحجز الأصول يتطلّب وجود جرم جنائي».

وقال: «العقوبات موجعة لروسيا، وموجعة للدولة الروسية وموجعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مؤكداً تجميد 22 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.

واعتبر البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة الماضي، أنه من «الصعب جداً» وضع توقعات للاقتصاد الكلّي بسبب العقوبات. وفي نهاية فبراير، ضاعف سعر الفائدة ليصل إلى 20 بالمئة مقابل 9.5 في المئة سابقاً.