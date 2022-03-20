تضرر أحد أكبر مصانع الصلب الأوروبية في ماريوبول

كييف (وكالات)

أصيب مصنع «آزوفستال» للصلب والمعادن في ماريوبول، أحد أكبر معامل الحديد في أوروبا، بأضرار جسيمة بسبب عمليات قصف، حسبما أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس.

وقالت النائبة ليزيا فاسيلنكو: «دُمّر أحد أكبر مصانع الصناعات المعدنية في أوروبا، والخسائر الاقتصادية لأوكرانيا هائلة». ونشرت مقطع فيديو على حسابها على «تويتر» تظهر فيه أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مجمع صناعي.

وقال النائب سيرغي تاروتا على «فيسبوك»، إن القوات الروسية «دمّرت عمليا المصنع». وأفاد مدير شركة «آزوفستال» إنفر تسكيتيشفيلي عبر تليغرام بأن المصنع اتخذ إجراءات احترازية لمنع حدوث أضرار بيئية.