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قلق أوكراني بشأن هجوم من بيلاروسيا
قلق أوكراني بشأن هجوم من بيلاروسيا
21 مارس 2022 00:44

لفيف (وكالات)

حذر مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، نقلاً عن الجيش، من أن أوكرانيا ترى أن هناك خطراً كبيراً يتمثل في شن هجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين بغرب البلاد.
وركز الهجوم الروسي في الغالب على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من أوكرانيا، رغم أن الصواريخ قصفت أيضاً قاعدة يافوريف العسكرية، الأسبوع الماضي، قرب الحدود البولندية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التهديد بشن هجوم على فولين من القوات الروسية، أو من جيش بيلاروسيا، الذي لم يلتزم حتى الآن بإرسال قوات لدعم موسكو.
إلى ذلك، قالت إيرينا فيريشتشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: إن سبعة ممرات إنسانية ستُفتح لتمكين المدنيين من مغادرة جبهات القتال الأمامية.
وكانت فيريشتشوك، أكدت أمس الأول، أن أوكرانيا أجلت 190 ألف شخص إجمالاً. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعرقلة عمليات الإجلاء.

أوكرانيا
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