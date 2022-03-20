مبادرة ليبية لعقد الانتخابات بأقرب وقت

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قال المجلس الرئاسي الليبي، إن عدداً من المرشحين لانتخابات مجلس النواب قدموا مبادرة بشأن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، المرشحين بديوان المجلس في إطار متابعة دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، حسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، المرشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

وأكد المرشحون للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وفي سياق آخر، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أمس، تعليماته بتشكيل لجنة وطنية موسعة مختصة بإدارة حوار وطني حول مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، إن اللجنة تضم شخصيات مستقلة اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا، وتتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات، والقاعدة الدستورية، وجمع الملاحظات على القاعدة قبل إحالتها لمن يقررها ويعتمدها.

وأضاف: «ما عاد ممكناً أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمّى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، فالتوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية، وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أصبحت استحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه، ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضه».

وتقدم الدبيبة بالشكر للجنة الوزارية المشكلة لإعداد المسودة المبدئية لقانون الانتخابات وفريقها القانوني والفني، مشيراً إلى اطلاعه على نتائج أعمالها في الفترة الأخيرة، دون أن يفصح عنها.

وأفصح الدبيبة عن اتصالات أجراها خلال الأيام الماضية مع أطراف دولية مختلفة، لم يسمّها، إلا أنه أكد إجماعها على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزه.

يأتي ذلك بعد الفشل في إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الماضي بسبب عدم التوافق حول قوانينها المنظمة، فيما يستمر الدبيبة في رفض تسليم مهامه لحكومة جديدة مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وفي سياق متّصل، ما زالت البعثة الأممية في ليبيا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز تنتظران أن يبادر مجلس النواب بتسمية لجنة دستورية تتولى مع نظيرة لها من المجلس الأعلى للدولة صياغة قاعدة دستورية تكون أساساً للانتخابات الليبية المؤجلة والتي لم يُعلن عن موعد جديد لها حتى الآن.

ولم يعلن مجلس النواب عن نيته عقد جلسة بالخصوص حتى الآن، وفي المقابل، كان المجلس الأعلى للدولة قد شكل الأسبوع الماضي لجنته بالخصوص، استجابة لمبادرة تقدمت بها وليامز تقوم على صياغة القاعدة الدستورية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة تشكل بالمناصفة بين المجلسين.

ويأتي تحفّظ مجلس النواب على مبادرة وليامز من خلال تمسكه بخريطة طريق أقرها في العاشر من فبراير الماضي رَفضها مجلس الدولة في تصويت أجراه يوم 24 من الشهر الماضي.

وتقضي الخريطة بتشكيل لجنة من المجلسين تكون مهمتها التوافق حول المواد الخلافية في مشروع الدستور، وطرحه للاستفتاء العام، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور الدائم، وفي حال الفشل في التوافق على الدستور، تتولى اللجنة صياغة قاعدة دستورية للانتخابات، ويتم إجراؤها في مدة لا تتجاوز 14 شهراً.

فتح المجال الجوي بين الشرق والغرب اليوم

قررت السلطات الليبية فتح المجال الجوي بين مطار معيتيقة الدولي في طرابلس ومطارات المنطقة الشرقية خاصة مطار بنينا الدولي، اليوم الاثنين، وذلك بعد جهود وساطة قادتها الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول الأجنبية في العاصمة الليبية لمنع حدوث انقسام بين المكونات في برقة وطرابلس، بحسب مصدر حكومي ليبي مسؤول لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر وجود تخوف من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من عودة الانقسام إلى ليبيا بشكل أعمق خلال الفترة الراهنة عقب تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا.

وأغلقت السلطات الليبية المجال الجوي بين مطارات المنطقة الشرقية والغربية منذ أكثر أسبوعين بدون إبداء أسباب واضحة، إلا أن بعض المراقبين وصفوا الخطوة برسالة من حكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس النواب برفضها الاعتراف بالحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.